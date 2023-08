Influencer vegana morta di fame, ecco la dieta estrema di Zhanna Samsonova: da 6 anni non beveva più acqua

«Solo i suoi occhi allegri e i suoi splendidi capelli compensavano la vista spaventosa di un corpo torturato dall’idiozia». Così ha detto al New York Post un amico di Zhanna Samsonova, nota sui social con lo pseudonimo "Zhanna D'Art": l'influencer vegana russa è "morta di fame" a soli 39 anni in Malesia, dove era ricoverata per l'aggravarsi delle sue condizioni. Il decesso risale allo scorso 21 luglio. La tragica notizia è stata diffusa prima da amici e familiari sui social, e poi ripresa dalle testate di tutto il mondo.

Con quelle dure parole, il testimone anonimo intervistato dal quotidiano statunitense si riferisce alla dieta estrema che la donna si ostinava a seguire e propagandare di continuo ai suoi follower (ammontavano a oltre 10mila su Instagram): frutta esotica, verdura e cibi crudi. Niente sale, olio o proteine di nessun tipo. Da ben sei anni Samsonova non beveva nemmeno più acqua: aveva deciso di sostituirla completamente con i succhi di frutta.