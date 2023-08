Il principe George e i piatti cucinati da mamma Kate: ecco il suo preferito (ed è italiano)

Per la Famiglia Reale il cibo è una tematica molto importante: i reali, infatti, ci tengono molto a mangiare bene e, allo stesso tempo, a provare pietanze che portino gusto e gioia in tavola. Proprio per questo motivo, William e Kate hanno deciso di gestire pressoché autonomamente la loro dieta e, infatti, amano cucinare piatti e cene che poi portano in tavola quando sono in famiglia. Proprio questa vicinanza all'arte culinaria ha fatto scoprire al principino George, il suo piatto preferito che è una delle pietanze tipiche della cucina italiana, o meglio, di quella romana.

Il piatto preferito del principe George

Stando a quanto rivelano fonti vicine a Buckingham Palace, piatto preferito del principino George sarebbero gli spaghetti alla carbonara. La maggior parte delle persone potrebbe pensare che a Palazzo si mangi sempre in modo molto raffinato o chic o troppo aulico per i palati "comuni". In realtà non è affatto così. Infatti, uno dei principi fondamentali che William e Kate hanno voluto mantenere è proprio quello di consumare i pasti insieme ai bambini e di cucinare per e con loro. Ovviamente, poi, essendo reali hanno a loro disposizione anche chef di alto livello come, ad esempio, Aldo Zilli che, durante un'intervista a FEMAIL ha dichiarato: «William è un papà fantastico! Sto aspettando la chiamata perché a quanto pare il piatto preferito del suo bambino George sono gli spaghetti alla carbonara, quindi sto aspettando la chiamata per andare a cucinarli per lui. William è un vero gentiluomo. Sarà un onore per me, cucinare per George la mia carbonara».

Le vacanze della Royal Family

La Royal Family ha dato il via alle proprie vacanze estive che, come ogni anno e come di consueto, non saranno a Londra ma bensì nella residenza di Balmoral, proprietà da sempre molto cara ai reali.