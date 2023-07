Lunedì 3 Luglio 2023, 21:59 - Ultimo aggiornamento: 22:03

Anche la batteria del Titan ha dato problemi. Il sommergibile della OceanGate una volta è rimasto bloccato in fondo all'oceano. Quale soluzione? Il CEO Stockton Rush ha suggerito all'equipaggio di dormire sulla nave. Questo è quanto riportato da un documentario della BBC.

In un episodio del 2022 del "The Travel Show" della BBC, Jaden Pan, uno dei clienti che ha portato il sottomarino Titan al relitto, ha detto che la sua spedizione del 2021 è stata interrotta quando una batteria "è andata a rotoli".

Il sottomarino era in discesa da più di due ore. Si trovavano vicini al relitto, quando Rush ha detto che dovevano tornare in superficie. "All'inizio ho pensato che stesse scherzando perché erano passate più di due ore ed eravamo così vicini al fondo", ha detto Pan. "Ma poi ha spiegato che una delle batterie si è scaricata e che avevamo problemi con le zavorre da sganciare e quindi sarebbe stato difficile per noi risalire in superficie".

Una delle soluzioni offerte da Rush era che l'equipaggio restasse a dormire nel sottomarino mentre affondava sul fondo dell'oceano. "Saremo qui per altre 16-24 ore", ha detto Rush in un video mostrato durante lo show della BBC. "Andremo alla deriva. Toccheremo il fondo".

Non tutti erano d'accordo con la soluzione proposta da Rush. Alcuni passeggeri della spedizione non volevano passare la notte nel sottomarino. Alla fine, il Ceo è riuscito a trovare il modo per far cadere i pesi consentendo alla nave di risalire a galla.