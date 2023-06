Sottomarino Titan, l'ex passeggero: «L'estate scorsa ci siamo persi per 3 ore. Il contratto? Accettavamo di poter morire»

«Probabilmente ricorderai che anche un sottomarino OceanGate in viaggio verso il relitto del Titanic si è perso per alcune ore la scorsa estate". Lo ha scritto sui social network il giornalista della CBS David Pogue.

Il giornalista, vincitore di un Emmy, David Pogue ha visitato il sommergibile Titan per un'immersione passeggeri nel 2022 per CBS Sunday Morning. Il cronista racconta quanto accaduto nell'episodio andato in onda nel novembre 2022. «Durante l'immersione, le comunicazioni si sono interrotte. Il sottomarino non ha mai trovato il relitto».

You may remember that the @OceanGateExped sub to the #Titanic got lost for a few hours LAST summer, too, when I was aboard…Here’s the relevant part of that story. https://t.co/7FhcMs0oeH pic.twitter.com/ClaNg5nzj8 — David Pogue (@Pogue) June 19, 2023

Uno dei passeggeri conferma: «Ci siamo persi.

Y’all please watch this. It’s a CBS story that aired a while back about that submarine that is now missing. The creators of that missing submarine are DEEPLY unserious. pic.twitter.com/B6JriITyZj — Marie, MSN, APRN, FNP-C (@FnpMarieOH) June 19, 2023

La clausola del contratto

I turisti che pagano $ 250.000 per scendere a quasi 13.000 piedi sotto il livello del mare per vedere il relitto del Titanic devono firmare una rinuncia dicendo che accettano che il sommergibile non è approvato da nessun organismo di regolamentazione. La clausola? "Questa nave sperimentale non è stata approvata o certificata da alcun organismo di regolamentazione e potrebbe provocare lesioni fisiche, traumi emotivi o morte".