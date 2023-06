Cosa succede esattamente quando un sottomarino implode? Mentre un'esplosione è un rapido rilascio di energia, un'implosione coinvolge una grande forza che schiaccia un oggetto incapace di resistere a quella forza. Un'ampia sezione del sommergibile era realizzata in fibra di carbonio, che non si deforma come il metallo. Il materiale, probabilmente, si è fratturato e disintegrato una volta che la sua integrità è stata compromessa.

Sottomarino disperso, il regista di Titanic James Cameron: «Ho pensato subito a un'implosione, avevo un presentimento»