Shani Louk, morta la 22enne tedesca-israeliana rapita da Hamas durante il rave del 7 ottobre

La notizie tanto temuta è arrivata. «Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita». Lo ha detto a Rtl la madre di Shani Louk, la 22enne tedesca-israeliana rapita da Hamas e riconosciuta in un video in cui i terroristi la trasportavano inerme e seminuda su una jeep.

🔴 FLASH - #Allemagne : Otage allemand du #Hamas : la famille annonce la mort de Shani Louk sur Instagram. Shani Louk participait à la fête techno, dans le sud d'Israël, près de la frontière avec Gaza, où des commandos du Hamas ont tué environ 250 personnes. (Src : BILD).… pic.twitter.com/PkGWXJfKpV — FranceNews24 (@FranceNews24) October 30, 2023

Lo riporta Bild, che cita anche una conferma della sorella della giovane.

LA VICENDA

Il suo rapimento era stato immortalato in un video girato da uno smartphone che ha fatto ben presto il giro di tutti i social diventando simbolo della strage compiuta dai combattenti al rave party sabato scorso. Molti pensavano, vedendo quelle immagini, che Shani fosse stata uccisa, anche se nessuno ha mai confermato la notizia.

Poi nelle ore a seguire, dopo l'appello lanciato subito dopo la scomparsa di Shani, è stata la madre a precisare che la ragazza fosse ancora viva anche se gravemente ferita alla testa e al momento si trovasse in un ospedale di Gaza, riaccendendo le speranze della famiglia. Oggi l'annuncio della morte.

La madre di Shani è di cittadinanza tedesca, trent'anni fa ha lasciato Ravensburg per trasferirsi in Israele. Di famiglia cattolica si è convertita alla religione ebraica. Il marito, padre della ragazza, è israeliano. Almeno altri 12 cittadini tedeschi restano in ostaggio di Hamas.

IL DNA

La madre, Ricarda Louk, vive in Israele a 80 chilometri dalla Striscia di Gaza. La donna spiega di essere stata informata dall'esercito israeliano della morte di Shani, il cui corpo non è ancora stato trovato. Quello che invece è stato rinvenuto è un frammento di un osso del cranio dal quale è stato prelevato un campione di Dna che coincide con quello della 22enne. Si ritiene che la ragazza, che in parte viveva nel Baden-Württemberg, sia stata uccisa con un colpo alla testa.