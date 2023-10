Rave Israele, cosa è successo? La musica e l'allarme rosso: poi le esplosioni, la fuga, i rapimenti e le uccisioni. Il massacro di Hamas

Il massacro del rave in Israele. Una notte di musica e allegria finita in un massacro. Dall'euforia alle auto bruciate, abbandonate come le tende e le stuoie da campeggio; a genitori che hanno ricevuto un ultimo messaggio da un figlio senza più saperne nulla; a parenti che si ritrovano con video agghiaccianti; al drammatico recupero di corpi senza vita. Scene desolanti, con corpi in terra, giovani portati via da quelli che sembrano loro coetanei e si trasformano nei loro 'aguzzini'.