Bulldozer corazzato D9R israeliano: come funziona (e perché viene soprannominato "l'orsacchiotto")

Un bulldozer soprannominato "Teddy Bear" ("l'orsacchiotto") pronto a guidare Israele l'assalto a Gaza. I veicoli corazzati, prodotti dalla società statunitense Caterpillar, sono utilizzati per assorbire il fuoco nemico e liberare la strada attraverso le strade minate da Hamas. Un rischio enorme per i soldati israeliani, che spesso non conoscono il territorio con le trappole dei miliziani e soprattutto quei tunnel che compongono la famosa "metropolitana di Gaza" che si trova nei sotterranei della città. I circa 100 bulldozer “Teddy Bear” entrati nella Striscia davanti alle truppe ridurranno drasticamente questo rischio.