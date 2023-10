Gaza allo stremo, Hamas prova a resistere: agguati e colpi di mortaio contro l’esercito di Tel Aviv

di Mauro Evangelisti

Valico di Erez, a Nord della Striscia di Gaza. Un gruppo di miliziani di Hamas esce da uno dei cunicoli che ancora i bombardamenti israeliani non hanno distrutto. Tentano di sorprendere l’esercito dello Stato ebraico, di uccidere i militari che da due giorni hanno intensificato l’azione di terra. La ricostruzione è dell’Idf (forze armate israeliane): le nostre truppe «hanno ucciso numerosi terroristi palestinesi e ne hanno feriti altri».

Aggiunge l’Idf: «Molti altri uomini armati palestinesi sono stati eliminati in battaglie vicine.

Le forze di terra hanno ordinato all’Air Force di effettuare attacchi con droni contro due basi di Hamas, uccidendo diversi agenti». Hamas sta rispondendo con colpi di mortaio e agguati.



BANDIERA

In un video che mostra l’avanzata di terra, che ha consentito agli israeliani di penetrare di quasi 4 chilometri, si vedono i tank Merkava III che procedono in fila diffondendo del fumo, una nebbia, che serve a coprire da eventuali cecchini i soldati della fanteria che si muovono a piedi al loro fianco.

Un altro video mostra dei militari che issano una bandiera israeliana sul tetto di un hotel di Gaza. Nell’audio si sente: «I soldati del 52° Battaglione della 401° Brigata stanno sventolando la bandiera israeliana nel cuore di Gaza, vicino alla spiaggia. Non perdoneremo, non dimenticheremo, non ci fermeremo fino alla vittoria».

Eccoli, alcuni flash dalla guerra che sta scuotendo la Striscia di Gaza e causando vittime e sofferenza tra i civili. Gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute palestinese parlano di 8mila morti, il 40 per cento sono minori, secondo Save the children. I militari israeliani morti, dal 7 ottobre, sono oltre 300. «Israele ha oltrepassato le linee rosse a Gaza, potrebbe costringere tutti ad agire» minaccia da Teheran il presidente iraniano Ebrahim Raisi. Israele sta mantenendo alta l’attenzione a Nord, al confine con il Libano, perché da parte di Hezbollah si stanno intensificando i lanci di razzi: l’organizzazione è sostenuta dall’Iran e ha preso di mira una base militare israeliana in Alta Galilea. Nel tardo pomeriggio l’esercito dello Stato ebraico ha risposto con raid in Libano dopo che sono piovuti in totale dieci razzi a Nord (altri sono arrivati, in serata, dalla Siria).



MINACCIA

Il Washington Post pubblica un retroscena che spiega come mai per ora Hezbollah abbia mantenuto una posizione tutto sommato prudente o comunque meno attiva rispetto alle speranze di Hamas: il governo del Libano, paese in enorme difficoltà sociale ed economica, sostanzialmente in default, sta facendo pressione sulla milizia scita perché non contribuisca ad allargare un conflitto che per Beirut sarebbe insostenibile.

Ieri nella capitale libanese si è svolta una manifestazione con un centinaio di persone pro Hamas e pro Hezbollah. E venerdì il leader di Hezbollah Sayyed Hasan Nasrallah farà un discorso in tv. Sempre in Libano, sabato sera due colpi di mortaio hanno raggiunto una base Unifil (la missione delle Nazioni unite) nei pressi della località di Houla: ferito un casco blu nepalese. «Il peacekeeper ha riportato ferite lievi ed è stato immediatamente evacuato all’ospedale del quartier generale Unifil a Naqoura - aggiunge la Missione sul social X (l’ex Twitter) - È in condizioni stabili». Intanto, la Giordania ha chiesto a Washington di schierare sistemi di difesa aerea Patriot per rafforzare la difesa dei confini.

A fine giornata il capo di stato maggiore dell’Idf, Herzi Halevi, parla ai soldati e spiega: «Questa guerra sarà un lungo processo e ora siamo nella fase in cui stiamo colpendo duramente il nemico, all’interno e all’ingresso della Striscia di Gaza. Siamo concentrati su una sola cosa: la vittoria, lo smantellamento di Hamas, dobbiamo colpire quanti più comandanti nemici possibile, quanti più combattenti nemici possibile, quante più infrastrutture nemiche possibile».



FRONTI

Ricapitolando: a Nord la situazione sta diventando sempre più calda, da Sud, dunque dalla Striscia di Gaza, Hamas continua ciclicamente a lanciare missili contro le cittadine israeliane, mantenendo sempre alta la tensione. Nella parte settentrionale della Striscia c’è la metodica avanzata via terra dell’Idf, che palazzo dopo palazzo, strada dopo strada, punta a stanare i terroristi di Hamas, a smantellare le postazioni dalle quali partano i razzi. L’altro obiettivo è liberare i 239 ostaggi (il numero è stato di nuovo aggiornato), nascosti probabilmente nei cunicoli, ma su questo ad oggi non sono stati ottenuti risultati. I bombardamenti però non si fermano e sono quelli che maggiormente stanno causando vittime tra i civili. L’Idf ha chiesto l’evacuazione per ragioni di sicurezza dell’ospedale di al-Quds, nella città di Gaza, perché l’area è diventata zona di operazioni militari.



MEZZALUNA ROSSA

«Le forze di occupazione israeliane continuano deliberatamente a lanciare razzi intorno all’ospedale di al Quds, per costringere personale medico, pazienti e sfollati a sgomberare l’edificio. Questo ha causato danni significativi a reparti dell’ospedale ed esposto le persone ed i pazienti a soffocamento per il fumo» denuncia la Mezzaluna Rossa palestinese che ha diffuso un video dei reparti danneggiati e ha spiegato che nella struttura ci sono almeno 500 pazienti e non ci sono miliziani di Hamas nascosti.