I resti del razzo cinese Lunga Marcia caduti nel Mar Cinese meridionale fra Malesia e Filippine

I resti anneriti dello stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B alla fine sono caduti dove era molto più probabile che cadessero, in un oceano, in questo caso all'estrema periferia del Pacifico, zona Mar Cinese meridionale. E anche questa volta non vi sono stati danni a edifici e tantomeno feriti, come indicava del resto il calcolo delle probabilità che assegnava a queste circostanze possibilità sideralmente remote, ancora più remote se si voleva restringere il possibile campo di caduta comprendendo l'Italia.

Le Forze Spaziali americane e dalla Cina indicano Malaysia, indicano in una zona di mare davanti alla città di Bintulu. L'impatto è avvenuto alle 18,51 italiane. La Cina indica che l'impatto sarebbe avvenuto sul mare. Altri osservatori indicano una zona ancora più a Est, all'altezza dell'isola filippina di Palawan, ma può essere che lo stadio del razzo si sia distrutto in più parti.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/USSPACECOM?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#USSPACECOM</a> can confirm the People’s Republic of China (PRC) Long March 5B (CZ-5B) re-entered over the Indian Ocean at approx 10:45 am MDT on 7/30. We refer you to the <a href="https://twitter.com/hashtag/PRC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PRC</a> for further details on the reentry’s technical aspects such as potential debris dispersal+ impact location.</p>— U.S. Space Command (@US_SpaceCom) <a href="https://twitter.com/US_SpaceCom/status/1553436525404323842?ref_src=twsrc%5Etfw">July 30, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>