Guerre stellari, Nasa all'attacco: «Cina vuole il controllo "militare" della Luna». Ira Pechino: «Irresponsabili»

La Cina ha respinto come «diffamazione irresponsabile» le affermazioni Nasa secondo cui Pechino potrebbe prendere il controllo della Luna nell'ambito di un programma militare. La Cina ha accelerato il ritmo del suo programma spaziale negli ultimi dieci anni, concentrandosi sull'esplorazione del satellite. Il primo atterraggio sulla superficie è avvenuto nel 2013 (una navetta senza equipaggio), ma entro la fine del decennio dovrebbero toccare il suolo astronavi con equipaggio.

China rejects NASA accusation it will take over the moon https://t.co/7sFzftLJwL — The Vancouver Sun (@VancouverSun) July 4, 2022

Luna, la preoccupazione Usa

«Siamo molto preoccupati per il fatto che la Cina voglia atterrare sulla Luna», ha detto l'amministratore della Nasa Bill Nelson al quotidiano tedesco Bild in un'intervista pubblicata sabato. Il capo dell'agenzia spaziale statunitense ha affermato che il programma spaziale cinese è militare e che la Cina aveva rubato idee e tecnologia ad altri. «Non è la prima volta che il capo della National Aeronautics and Space Administration statunitense ignora i fatti e parla in modo irresponsabile della Cina», ha affermato Zhao Lijian, portavoce del ministero degli Esteri cinese. «La Cina ha sempre promosso la costruzione di un futuro condiviso per l'umanità nello spazio e si è opposta a qualsiasi corsa agli armamenti spaziali». La Nasa, nell'ambito del suo programma Artemis, prevede di inviare una missione con equipaggio in orbita attorno alla luna nel 2024 e di effettuare un atterraggio con equipaggio vicino al polo sud lunare nel 2025. La Cina sta pianificando missioni senza equipaggio al polo sud.

