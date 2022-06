OnlyFans, madre e figlia insieme: «Mia figlia ha guadagnato 50mila euro e ho deciso di farlo anche io. È un modo positivo per fare soldi»

Prima la figlia appena diciottenne e dopo anche la madre che di anni ne ha 37 si è convinta a iscriversi. In poco piu' di un anno Evie e sua figlia Tiahnee sono «la mamma e la figlia piu' sexy di OnlyFans» (a detta loro). Il duo, originarie di Adelaide, in Australia, ha guadagnato finora oltre 100mila euro. La prima a iscriversi nella piattaforma per adulti è stata la ragazza. Nonostante il successo di sua figlia, Evie era inizialmente contraria all'idea che Tianhee aprisse un account quando ha compiuto 18 anni nel 2020. La mamma, che di figli ne ha quattro, all'inizio era molto contraria all'apertura di un account da parte di Tiahnee. «Ero preoccupata per la sua sicurezza. Aveva appena finito la scuola e volevo che studiasse, ma ha aperto lo stesso la sua pagina contro la mia volontà».

Madre e figlia su OnlyFans

Voleva provare solo per qualche mese Tiahnee: «Ho aperto la mia pagina solo pochi mesi dopo aver compiuto 18 anni - pubblico foto di bikini su Instagram e pubblico sempre scatti di foto sexy, quindi ho pensato perché non fare ciò che amo e guadagnare con questo?» E così ha fatto, dopo averne parlato con il suo fidanzato, che le ha dato il benestare: «Ne avevo discusso con il mio ragazzo, con cui sto ancora, e mi ha supportato». Per Tiahnee che già aveva uno sciame di follower su TikTok e Instagram far passare i fan al sito a pagamento è stato facile. Ma la mamma non era d'accordo. Fino a quando non ha visto i guadagni che fioccavano così ora Evie si fa portavoce della libertà delle donne. «Avere il diritto e la libertà di scegliere è un pilastro fondamentale del femminismo che tutte le donne meritano»

Come si è convinta la mamma

«Mia figlia mi ha rassicurato sul fatto che non avrebbe pubblicato nudi o altro, solo foto di bikini e lingerie. Avevamo implementato protezioni di sicurezza impostando le sue impostazioni. Ho visto che non era successo niente di brutto: fa davvero la modella, ma sono contenta che non stia facendo pornografia». Così a gennaio anche Evie Leana decide di provare, e i suoi contenuti sono decisamente piu' hot. In 7 mesi ha guadagnato oltre 50.000 euro ed oggi è felice della scelta che ha fatto perché la rende libera.

«Sono sempre stata molto positiva sul sesso e penso che OnlyFans sia una buona opportunità per le ragazze che sono comunque inclini a entrare nel lavoro sessuale o che vogliono abbandonare un lavoro nel sesso perché sono sfruttate. Direi che è un modo positivo per fare i soldi che controlli interamente tu». Con l'aiuto della figlia Tiahnee che le ha spiegato come fare i primi passi, Evie è riuscita a guadagnare 6.000 euro nel suo primo mese. Così il duo fa il pieno di views sulla piattaforma.

I "progetti" futuri

Ma gli obiettivi delle due donne sembrano diversi. Mentre Evie spera di rimanere su OnlyFans per i prossimi due anni, la diciannovenne Tiahnee ha piani a lungo termine. «Non ho intenzione di fermarmi presto. Amo il mio lavoro e amo i miei fan, sono rispettosi e non potrei chiederne di migliori».

Ecco quindi il secondo duo di mamma e figlia che approda su Onlyfans prima di loro, la modella glamour Jessie Jo, 54 anni, e sua figlia Phoenix Rae Blue, 22 anni, del Warwickshire, hanno iniziato a pubblicare scatti sbarazzini sul sito due anni fa.