Courtney Taylor, chi è la modella di Onlyfans che ha accoltellato il fidanzato

Secondo la polizia, avrebbe accoltellato il fidanzato in casa e poi, il giorno dopo postato foto hot su Onlyfans. Per questo la modella Courtney Clenney, 25 anni, conosciuta come Courtney Tailor nel suo profilo Instagram seguito da oltre 2 milioni di followers, è stata arrestata e portata in un istituto psichiatrico a Miami, in Florida. La vittima è il 27enne Christian Obumseli, che da qualche mese si era trasferito e viveva insieme a lei.

Su instagram la modella è una vera star con oltre 2 milioni di followers che commentano a centinaia le sue foto in pose provocanti.