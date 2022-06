Mery, da Master Chef a OnlyFans: «È per comprarmi casa». Ma le foto finiscono su WhatsApp: «Ho denunciato»

Non è la prima e non sarà l'ultima. OnlyFans ha conquistato anche Mery Liviero, una dei concorrenti più caratteristiche dell'ultima edizione di MasterChef, il programma di cucina più famoso della televisione italiana. Davanti a Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli aveva emozionato per la sua storia difficile e aveva raccontato la passione per il cibo orientale. Tanto che dopo il programma è diventata responsabile di una ravioleria giapponese di Roma. Ma per aiutarsi economicamente, ha deciso di sfruttare il fenomeno del momento.

Così, lo scorso aprile, con la collaborazione di un fotografo ha aperto un canale su Telegram e un altro su OnlyFans, dove condivide contenuti espliciti e si mostra completamente senza veli. E a chi le chiede il perché, risponde sui social: «Grazie al lavoro da modella - dice - finanzio l'apertura di un canale di ricette su YouTube. Non avrei mai avuto la possibilità di acquistare il materiale adeguato o una casa adeguata alle necessità, con una cucina decente dove creare video».

Il furto delle foto

Come spesso accade in questi casi, foto e video che Mery condivide con chi la segue su OnlyFans (pagando), sono stati scaricati e hanno cominciato a girare tra le chat di WhatsApp. E la cuoca è stata costretta a denunciare l'accaduto.

«Ho provveduto tramite polizia postale ed i miei legali di Roma e Milano per la pubblicazione dei miei contenuti privati di OF su forum pubblico esterno. La persona in questione verrà contattata spiacevolmente ma in maniera completamente meritata. Questo serve per farvi capire che non scherzo quando si oltrepassa il limite. Si parla di furto d'immagine ed è un grave reato penale. Fossi in queste persone ora correrei sul forum a rimuovere immediatamente il contenuto in maniera spontanea, considerando comunque che i provvedimenti legali verranno comunque presi in carico Grazie a tutti gli altri, a quelli che rispettano il prossimo e che mi stanno aiutando a segnalare questi imbecilli», le sue parole.