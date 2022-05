Varese, coppia di fidanzati lascia il lavoro per fare video sexy: «Ora guadagniamo 50 volte di più»

Video sexy, affari, lavoro. "Fuori dal Coro" si è occupato el binomio soldi e sesso, raccontando la storia di Matteo e Vittoria, due fidanzati di Varese di 26 e 24 anni che hanno deciso di lasciare i rispettivi lavori per creare contenuti a luci rosse da pubblicare regolarmente online, su varie piattaforme. «Lui prima faceva il vicedirettore in un supermercato, mentre io la cameriera», spiega la ragazza, sottolineando di aver iniziato per scommessa, con il dichiarato obiettivo di un maggior riscontro economico.

«Ora guadagniamo 40-50 di più di prima»,racconta senza timore il fidanzato, ammettendo che i genitori non sono stati entusiasti di questo cambio di vita. «Mio padre l'ha accettato completamente, mia madre ha avuto un attimo di perplessità in più», spiega, rivelando poi d'immaginare un futuro lontano dall'Italia.

