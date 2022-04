Chiara Ferragni su OnlyFans? La provocazione di Fedez: «Gliel'ho proposto: solo foto di piedi e il ricavato in beneficenza»

Fedez avrebbe proposto a Chiara Ferragni di aprire un profilo Onlyfans e i due ci starebbero pensando. Lo ha detto nella puntata del suo podcast Muschio Selvaggio durante un'intervista a Belen Rodriguez. Nello scambio di battute, al limite tra lo scherzo e la serietà, l'artista ha spiegato alla modella e showgirl che la sua idea sarebbe quella di pubblicare foto dei piedi della moglie e dare il ricavato in beneficenza.

Fedez «Stiamo pensando di aprire un canale Onlyfans con Chiara»

Nel Podcast, il rapper ha chiesto alla Rodriguez senza mezzi termini: «Belén tu hai Only Fans?». Una domanda che ha lasciato stupita l'intervistata, che ha detto di non sapere di cosa si tratti. L'artista ha quindi spiegato che si tratta di un socialdove vip e persone comuni possono pubblicare foto intime che vengono visualizzate a pagamento dai propri followers: «È un po' più spinto di Instagram - ha detto il rapper - puoi fare anche dei nudi artistici».

Fedez ha chiarito subito quali sarebbero le sue intenzioni: «Io e mia moglie ne abbiamo parlato - ha detto Fedez -. Mia moglie potrebbe pubblicare solo foto dei piedi. Non dei nostri piedi insieme, solo di quelli di Chiara. Poi magari i soldi li dà in beneficenza».

«La perversione potrebbe diventare una cosa positiva» ha commentato Belen e Fedez ha aggiunto che non ha nulla contro gli amanti dei piedi «non ci vedo nulla di male».

Belen: «Io sarei miliardaria, ma non ce la posso fare»

Successivamente nel corso della conversazione, Fedez ha svelato i profili che segue sul social. Quando il rapper domanda alla showgirl se aprirebbe mai un canale Onlyfans, la risposta è netta: «Ah, io sarei miliardaria. Però, ormai dopo due parti. E per vedere il materiale devono pagare? Dovrei farlo? No, già mi stressa Instagram. Non ce la posso fare».