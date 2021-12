India: decapita la sorella incinta, poi si fa un selfie. Adolescente arrestato

Choc in India: ha decapitato la sorella maggiore incinta con l'aiuto della madre e poi si sono fatti un selfie con la testa della donna. La 19enne aveva sposato un uomo senza il consenso della famiglia: eccolo il motivo per cui è stata giustiziata dalla famiglia. La macabra vicenda, scrive la Bbc, è avvenuta nello stato indiano occidentale del Maharashtra: la polizia ha arrestato l'adolescente sospettato di aver decapitato la sorella. La vittima stava preparando il tè per il fratello e la madre quando è stata attaccata con una falce. I due poi si sono consegnati alla polizia. Gli investigatori sospettano che si siano anche fatti un selfie con la testa della donna.

Il fratello della vittima è stato trasferito in un carcere minorile dopo che il suo avvocato ha fatto sapere che ha meno di 18 anni. Tuttavia, un funzionario di polizia ha affermato che la questione sarà contestata in tribunale poiché gli agenti hanno trovato un certificato che attesta che invece è maggiorenne. La madre invece al momento è sotto custodia della polizia. La vittima era fuggita a giugno e si era sposata dopo che la famiglia si era opposta alla relazione. Anche se entrambi appartenevano alla stessa casta, i parenti non lo approvavano poiché la sua famiglia era più povera della loro. La giovane donna non ha più avuto contatti con la famiglia dopo il matrimonio, ma sua madre le ha fatto visita una settimana prima dell'omicidio e, secondo quanto afferma la polizia, sapeva che la figlia era incinta.