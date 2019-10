Femminicidio choc: investe la moglie con l'auto e poi la decapita in strada con un'ascia

Investe la moglie con l'auto, trascinandola per una trentina di metri, e poi con un'ascia la fa a pezzi e la decapita.choc a Limburg, in. Quando la polizia l'ha fermato il marito assassino non ha dato nessuna spiegazione del suo gesto.La vittima, una trentunenne, stava passeggiando ed è stata travolta dall'auto del marito che si è fermato solo quando è andato a sbattere al muro di casa. Il killer poi è sceso dalla macchina, ha recuperato un'ascia dal bagagliaio e ha iniziato a colpire il corpo della donna. Secondo i media tedeschi, l'uomo ha tagliato la testa della moglie. Un video che è stato cancellato da Internet perché troppo impressionante mostrava le persone che erano lì presenti mentre urlavano per l'orrore. La vittima si era recentemente separata dal marito e si era trasferita, insieme ai suoi due figli, in un centro rifugio per donne. Sia la vittima che l'assassino sarebbero cittadini tedeschi di origine tunisina.