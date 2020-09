Bambina di 3 anni violentata e uccisa per una faida tra famiglie in India

Una bambina di tre anni è stata violentata e strangolata in India per una feroce faida tra famiglie rivali. Il corpo della bimba è stato trovato in un campo vicino casa. La piccolina era scomparsa mercoledì scorso, subito erano state organizzate delle ricerche che non avevano portato a nulla.



È la terza volta che un bambino viene violentato e assassinato nel distretto di Lakhimpur Kher, nell’Uttar Pradesh, negli ultimi 20 giorni. Il padre sotto choc della piccola sostiene che l’uomo arrestato abbia rapito e ucciso sua figlia a causa di una vecchia rivalità. La polizia per dare la caccia all’uomo aveva messo in campo quattro squadre per braccarlo.

Veterinaria stuprata e uccisa, una bimba di 6 anni violentata: rabbia e proteste in India Una veterinaria stuprata e data alle fiamme in un parcheggio dove aveva lasciato lo scooter. Una bambina di sei anni violentata da un quattordicenne che l'aveva attirata sul tetto con la promessa di una tavoletta di cioccolata. In torna l'emergenza e si scatenano le proteste.

Questa tragedia arriva dopo che, nei giorni scorsi, una diciassettenne è stata trovata morta. La giovane era uscita di casa per andare a richiedere la borsa di studio. Il suo corpo mutilato è stato scoperto vicino a uno stagno prosciugato a soli 200 metri dal suo villaggio. Si presume che sia stata anche violentata, ma i risultati dell’autopsia non sono stati ancora resi noti. Nello stesso periodo, una ragazzina di 13 anni è stata violentata e strangolata nello stesso distretto. Era scomparsa e la sua famiglia devastata dal dolore ha trovato il suo corpo in un campo di canna da zucchero.Il capo del CongressoLalu, ha twittato: «Dopo così tanti gravi fatti il nostro Primo Ministro non ha trovato i responsabili. Un sistema morente e un Primo Ministro impotente».