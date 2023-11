Rimane incinta dopo 15 anni di tentativi e il marito scoppia a piangere, il video virale commuove i social

Dopo 15 anni di tentativi di concepire un bambino, Brie e Stephen Owens, di Atlanta, avevano gettato la spugna. La coppia desiderava al tal punto dei figli che ha deciso di adottarne quattro. Tuttavia, il destino aveva altri piani per loro: Brie infatti è riuscita a rimanere incinta del suo primo figlio biologico. Una notizia inaspettata che la donna ha voluto condividere sui social, scatenando centinaia di migliaia di commenti.

Il video

Come si può vedere dal filmanto diffuso su Instagram, tutto è iniziato con una conversazione sulla possibilità di rimanere incinta nel prossimo futuro. Una situazione che Stephen oramai non prendeva nemmeno più in considerazione.

La reazione

Il filmato è diventato rapidamente virale con oltre 250.000 visualizzazioni e commenti di ogni genere, la maggior parte dei quali da parte di utenti che inviavano messaggi di congratulazioni alla coppia. «Mi sono imbattuto in questo post e faccio fatica a trattenere le lacrime. Che bella storia», ha scritto un utente. «La vostra vicenda mi dà così tanta speranza dopo migliaia di appuntamenti dal medico e molte incognite», ha commentato una invece una giovane donna.