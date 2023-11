Donna si trasferisce con la figlia per incontrare il fidanzato conosciuto sui social, ma lui la rifiuta: «Sei diversa dalle foto»

Sempre più persone si rivolgono ai social o ai siti di incontri per trovare un partner. Tuttavia, più si ritarda l'incontro, maggiore è il pericolo che le aspettative sull'altra persona vengano deluse. È quello che è successo a Fabi Urbina, una giovane donna che ha deciso di lasciare la sua vita e il suo Paese per incontrare il suo fidanzato virtuale e lui l'ha rifiutata quando l'ha vista perché «era diversa dalle foto». Una storia diventata virale sui grazie a un video TikTok.

L'incontro

Fabi ha conosciuto un uomo tramite Facebook, hanno cominciato a parlare e, a poco a poco, hanno deciso di intaurare una relazione. Dopo qualche tempo, Urbina si è lasciata la sua vita alle spalle per volare in Ecuador, incontrarlo e andare a vivere con lui. «Mi ha pagato i biglietti e abbiamo concordato che sarei andata lì con mia figlia.

Mi è venuto incontro al terminal e mi ha detto che non gli piacevo, che non ero la persona che aveva visto nelle mie foto. Così mi ha rifiutato e sono rimasto per strada», ha raccontato la donna. Dopo lo sfortunato incontro, Fabi è rimasta sola con la figlia e sostiene di aver dovuto iniziare a vendere caramelle per strada per sopravvivere.

#viral #ecuador🇪🇨 ♬ sonido original - Santo Domingo OnLine @santodomingoonline En redes sociales se ha viralizado la conmovedora historia de una mujer venezolana que viajó a Ecuador para conocer a su novio virtual. Lamentablemente, una vez que estuvieron uno frente al otro él decidió que no quería estar a su lado y ahora la chica se encuentra en la calle. La historia de Fabi Urbina fue contada en la cuenta del tiktoker ecuatoriano Kevin Nasevilla. Conocí un muchacho por las redes sociales, por el Facebook. Siempre hablábamos. Me pagó los pasajes. Quedamos en un acuerdo, me vendría con mi hija a vivir con él... Él me recibió en la terminal, pero no le gusté... Cuando él me vio personalmente me dijo que no era la persona que él había visto por fotos, no le gusté absolutamente nada, me botó y quedé en la calle", aseguró Fabiane. Luego de que su historia se volviera viral, varias personas se mostraron dispuestas a ayudarla. Por otra parte, el hombre que había prometido recibirla empezó a enviarle audios para hostigarla, por lo cual ella pidió a Nasevilla que borrara los videos. #Ecuador

I commenti

La storia ha fatto il giro del mondo, accumulando decine di migliaia di visualizzazioni e commenti di ogni genere: «Ma come faranno a decidere una cosa del genere senza conoscersi e ancor di più con una bambina di mezzo», ha scritto un utente «Sei bellissima, non ti devi abbattere», ha commentato una ragazza. «Ho due fast food, posso aiutarti con il lavoro finché non trovi un altra soluzione», si è offerto qualcuno. «La tristezza nei tuoi occhi, mi dispiace davvero tanto», ha commentato un giovane.