Ha 22 anni ma ne dimostra 10, lo strano caso di Lyndsey Ashton. Il marito: «Sembra una bambina e tutti si indignano quando ci vedono»

I due coniugi si sono conosciuti da adolescenti e si sono fidanzati quando lei aveva 16 anni e lui 21. Sposati dal maggio del 2022, Lyndsey e Jonathan si sono dati da fare per costruire una famiglia numerosa e oggi sono in quattro: mamma, papà e due figli. Nonostante i 22 anni di Lyndsey Ashton, il suo aspetto da bambina fa sì che in molti guardino alla coppia con sospetto e disapprovazione ogni volta che si trovano in pubblico. Chi non conosce l'età della giovane donna, infatti, dà per scontato che il 27enne sia coinvolto in una relazione romantica con una bambina. La storia è raccontata dal Mirror.

