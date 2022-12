Lavora con la polizia di frontiera, ma è un immigrato irregolare: arrestato

Dopo essere arrivato in maniera irregolare in Gran Bretagna aveva mentito sul suo paese di origine per ottenere il permesso di soggiorno. Poi era riuscito addirittura a diventare un funzionario della Uk Border Force, l'autorità di frontiera britannica. Quasi una "beffa" se non fosse che è stato scoperto: l'uomo, 30 anni è stato arrestato oggi a seguito di un controllo.

L'arresto

L'arresto ha causato scalpore in Gran Bretagna in quanto appare assurdo che in tutti questi anni, pur lavorando per l'ente che dovrebbe controllare gli ingressi nel paese, il suo inganno sia sempre sfuggito ai controlli. «Permettere a un presunto migrante illegale di infiltrarsi nei ranghi della tua agenzia di frontiera è piuttosto imbarazzante» hanno detto alcune fonti interne all'autorità al The Sun.

L'uomo, di circa 30 anni sarebbe entrato in maniera irregolare nel paese vent'anni fa e sarebbe originario dai Balcani. Secondo le autorità inglesi, avrebbe mentito sul suo paese di provenienza per ottenere il diritto a rimanere in Gran Bretagna.

L'emergenza sbarchi in Gran Bretagna

L'arresto arriva in un momento delicato per la polizia di frontiera britannica, in cui si deve far fronte all'arrivo di numerose barche di migranti che attraversano la Manica con mezzi di fortuna, sfidando le gelide acque dell'oceano anche in questo periodo invernale. La notte di Natale sono arrivate 90 persone. In tutto quest'anno oltre 45.000 migranti hanno attraversato la Manica. L'attuale governo sta anche lavorando per inasprire le regole sull'immigrazione per frenare il numero di persone che arrivano legalmente nel paese.

