Meteo, eventi estremi in tutto il mondo. L'esperto: «Colpa di El Niño e del cambiamento climatico»

L'ultimo periodo è stato caratterizzato da eventi meteo decisamente fuori dal normale, che hanno causato gravi disagi in zone del mondo molto distanti tra loro. Da Dubai al Kenya, dalla Cina al Brasile: il maltempo ha colpito ovunque, lasciando danni, sfollati e vittime. La domanda a questo punto sorge spontanea. Tutti questi fenomeni “estremi” hanno qualcosa in comune? C'è un fil rouge che li collega? Lo abbiamo chiesto a Francesco Nucera, meteorologo di 3b meteo. «Bisogna sicuramente tenere conto di due aspetti, la variabilità naturale e il cambiamento climatico, che rende questi eventi più intensi», spiega l'esperto. Alla base di tutto c'è il fenomeno atmosferico chiamato El Niño, che si sviluppa lungo le zone equatoriali dell'Oceano Pacifico. «Mentre ogni evento meteorologico estremo ha le sue cause immediate specifiche, molti di questi fenomeni possono essere amplificati o influenzati da fattori globali interconnessi. Con l'intensificarsi dei cambiamenti climatici, è probabile che si verifichino con maggiore frequenza e intensità», afferma Nucera.