Spagna, migrante supera in parapendio la barriera dell'enclave di Mellila

Un uomo è riuscito a entrare in territorio spagnolo in parapendio superando la barriera collocata alla frontiera tra il Marocco e l'enclave di Melilla: lo riportano media iberici. Con un video pubblicato poi dalla Cadena Ser, due persone hanno filmato l'atterraggio del presunto migrante, avvenuto nel pomeriggio di ieri. Una volta a terra, l'uomo si è sfilato dal parapendio e ha fatto perdere le proprie tracce. La stampa locale afferma che è il primo episodio di questo tipo di cui si abbia memoria in questa frontiera

