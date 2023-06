Guerra Ucraina, attacco russo a Kramatorsk: 8 morti e 56 feriti. Nyt: generale di Mosca sapeva della ribellione

Le lotte intestine tra i vertici del Cremlino e il Gruppo Wagner non fermano la furia dei russi che in serata hanno colpito con due razzi il centro di Kramatorsk, nel Donetsk, centrando un ristorante «pieno di gente», dove vanno spesso anche i corrispondenti di guerra e i militari. Il bilancio provvisorio dell'attacco è di almeno due morti e 22 feriti, tra i quali anche un bambino e probabilmente un reporter con il fixer che lo accompagnava. «La Russia ha deliberatamente preso di mira aree affollate», ha detto il ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko su Telegram mentre è intervenuta anche la first lady, Olena Zelenska: «I terroristi russi attaccano di nuovo i civili, il nemico non vuole una vita normale in Ucraina».