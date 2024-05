Parigi 2024, al Villaggio Olimpico tornano i letti “anti-sesso”: il test del tecnico del nuoto uruguayano

Nei Villaggi olimpici di Parigi sono stati montati i letti di cartone, già usati a Tokyo per scoraggiare l'intimità degli atleti. Il tecnico della Nazionale di nuoto dell'Uruguay, Diego Chiriff, nel 2021 li testò in Giappone. E non andò benissimo...