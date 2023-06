Kramatorsk, l'attacco aereo russo sulla città ucraina ha il maggior numero di vittime (finora): quali sono i precedenti

L'ennesima strage russa ai danni dell'Ucraina. Un altro tassello mortale si aggiunge al domico di matrice russa. L'attacco missilistico che ha colpito Kramatorsk, nella regione di Donetsk, nell'est dell'Ucraina, è l'attacco aereo con il maggior numero di vittime dallo scorso 28 aprile, quando un missile ha centrato un palazzo con decine di appartamenti nella città di Uman, nel centro del Paese ucraino, circa 125 chilometri a sud di Kiev, provocando almeno 23 morti, compresi - secondo Ukrainska Pravda - sei minori.

Le Nazioni Unite condannano il bombardamento che ha colpito la città ucraina di Kramatorsk, da dove sono arrivate immagini «orribili», e ribadiscono che «i civili e le infrastrutture civili non possono essere un obiettivo». «Sono sconvolta e molto rattristata per un altro attacco contro case, ristoranti, negozi e scuole che ha fatto decine di morti e feriti tra i civili, minori compresi», afferma il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite in Ucraina, Denise Brown. «L'attacco di ieriil centro di Kramatorsk, una zona civile, densamente popolata dove le persone cercano di andare avanti con le loro vite nonostante tutti gli orrori provocati da questa guerra - prosegue - È un altro esempio del livello ingiustificabile di sofferenza che l'invasione russa sta infliggendo alla popolazione dell'Ucraina» dal febbraio dello scorso anno. «Il diritto umanitario internazionale - conclude - protegge i civili e le infrastrutture civili e si deve fare tutto il possibile per ridurre al minimo o evitare i danni per i civili, anche verificando gli obiettivi».

A gennaio c'era stata la strage di Dnipro, dove almeno 45 persone - stando alle autorità ucraine - morirono dopo che era stato colpito un palazzo lasciando 400 persone senza una casa, mentre in Russia si registrava una protesta silenziosa con mazzi di fiori deposti ai piedi di monumenti che ricordano poeti ucraini.

🚨Missile strike in Kramatorsk summarized:

- Russian MoD reported today:

“In the city of Kramatorsk of the Donetsk People's Republic, the point of temporary deployment of the commanders of the 56th motorized infantry brigade of the Armed Forces of Ukraine was hit.”



- Volunteers… pic.twitter.com/2H8ptfGjch

— Lord Bebo (@MyLordBebo) June 28, 2023