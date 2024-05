Il Castello di Parigi di re Hassan II all'asta, Chateau d'Armainvilliers è 180 volte più grande della Casa Bianca (ed è uno dei più costosi al mondo)

Chateau d'Armainvilliers, appena fuori Parigi, il castello delle meraviglie appartenuto ai Rothschild e di proprietà del re Hassan II del Marocco è sul mercato all'incredibile cifra di 454 milioni di dollari, il che lo renderebbe una delle residenze più costose mai vendute. Ebbene, cominciamo a dire che è come e anche meglio di quelli che si vedono nei film storici e appassionanti, con fitte trame di dame, cavalieri e drammi. Il lago davanti, la foresteria, le scuderie, i verdi prati sconfinati intorno. Per capirci è 180 volte più grande della Casa Bianca: con 36 edifici, più di 100 camere, un lago privato, cinque saloni, tre ascensori e 17 suite a tema.

“Un castello del XII secolo che un tempo apparteneva a un Rothschild viene messo all'asta per l'incredibile cifra di 425 milioni di euro, ovvero circa 454 milioni di dollari” riporta anche Business Insider. «Una volta venduti, il castello e i suoi terreni potrebbero essere trasformati in un nuovo sviluppo urbano appena fuori Parigi», ha detto al quitodiano un portavoce di Ignace Meuwissen, un agente immobiliare di lusso che gestisce la vendita con la sua società Whisper Auctions. Precisando che è uno degli annunci immobiliari più costosi al mondo. Noto come Château d'Armainvilliers, risale al XII secolo e si trova a circa 30 miglia da Parigi, secondo Mansion Global. Un tempo era di proprietà di Edmond de Rothschild, prima di essere venduto al re Hassan II del Marocco ha detto a Business Insider un portavoce di Meuwissen, secondo il quale nonostante il suo legame con la famiglia reale, il castello «potrebbe non avere molto valore storico» per il futuro acquirente e probabilmente sarà favorito a causa delle sue grandi dimensioni. Il castello ha una superficie di 2.500 mq e ha ulteriori 1.000 ettari di terreno circostante. Composto da tre piani con tre ascensori, 17 camere da letto, cinque saloni a tema per i ricevimenti, un parrucchiere, una cucina, un salone di bellezza, un hammam, alloggi separati per il personale e scuderie che possono contenere fino a 50 cavalli, ha tutte le caratteristiche, anche per lo stato dei luoghi, del classico castello da fiaba. Dai lampadari ai tappeti, le vetrate e gli arredi, tutto è curato nei dettagli. Senza dimenticare poi il lago privato.

La vendita è gestita da Whisper Auctions, che rappresenta proprietà di lusso fuori mercato. Le quotazioni della società partono da 2,5 milioni di euro, ovvero circa 2,6 milioni di dollari, secondo il suo sito web. Ignace Meuwissen, cofondatore dell'azienda, sta discutendo con quanti sono interessati a sviluppare l'area della maestosa magione per trasformare il castello e l'area circostante in una città, ha detto un portavoce. La visione di Meuwissen «prevede la possibilità di sviluppare una nuova città vicino a Parigi, lasciando in secondo piano il significato storico del castello». Il progetto comporterà la creazione di appartamenti, centri commerciali e altri servizi. Non è chiaro se il castello debba essere ristrutturato o demolito affinché lo sviluppo abbia luogo.

L'arredamento del castello è caldo, elegante, colorato. Dalla camera da letto bianca e in stile, anche la toletta e la poltrona come esige una dama che si rispetti, alla camera con sedie blu brillante e cuscini rossi, altre hanno lampadari stravaganti, dipinti vivaci nel salone e grandi colonne. Le 17 camere da letto del castello hanno tutte il loro aspetto unico. Parlando con Mansion Global, Meuwissen ha detto che il figlio di re Hassan ha ereditato il castello dopo la sua morte nel 1999.

Secondo l'archivio della famiglia Rothschild, illustre e potente dinastia bancaria inglese, la residenza, a Seine-et-Marne, a soli 45 minuti di auto dal centro di Parigi, risale al XII secolo come antica roccaforte, ma fu parzialmente distrutta durante la Rivoluzione francese e restaurato durante il Secondo Impero. Venne restaurato e acquistato nel 1877 da Edmond de Rothschild. In origine veniva descritto come casino di caccia, ma subì diversi e importanti restauri. Tra il 1881 e il 1938 furono apportati numerosi ampliamenti. Dopo la morte di Edmond, la casa passò a vari membri della famiglia Rothschild prima che il nipote di Edmond la vendesse al re del Marocco negli anni '80. Secondo Mansion Global, è sotto la sua proprietà che il grande castello accresce ancora la sua bellezza. Il re adornò la proprietà con mosaici marocchini e affascinanti rivestimenti. 4. Nel 2008 - re Hassan II era morto nel 1999 - suo figlio vendette la magnifica tenuta, che ora aveva un piano seminterrato comprendente tunnel, cucine moderne, celle frigorifere, magazzini e alloggi per il personale, anche una struttura medico dentistica, a un ricco acquirente dell'Ovest dell'Asia per 215 milioni di dollari. «Ma non l'ha usato nemmeno una volta», ha detto a Mansion Global Ignace Meuwissen, co-fondatore della vendita e co-fondatore di Whisper Auctions.

Attualmente un'altra proprietà alla periferia di Parigi detiene il titolo di più costosa del mondo, sarebbe di proprietà del principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman, ma potrebbe perdere il primato se lo Chateau d'Armainvilliers venisse venduto a un prezzo vicino al prezzo richiesto.