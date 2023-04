Guerra in Ucraina diretta oggi 3 aprile: la brigata Wagner annuncia la conquista di Bakhmut, ma Kiev smentisce

Guerra in Ucraina diretta oggi 3 aprile, quattordicesimo mese dall'aggressione della Russia.

Le milizie russe hanno conquistato Bakhmut, anzi no: Kiev continua a smentire. Fatto stata che secondo la compagnia di mercenari Wagner la città è caduta A darne l'annuncio nel cuore della notte è stato Yevgeny Prigozhin, che ha postato un video in cui ha affermato che la bandiera russa è stata issata sull'edificio dell'amministrazione comunale della cittadina del Donbass, da mesi teatro di furiosi combattimenti con gli ucraini. «Tecnicamente, controlliamo la città», mentre il «nemico è rimasto nei quartieri occidentali», ha aggiunto lo 'chef di Putin'. Con un gesto ancora più plateale: dedicare questa vittoria al blogger ultranazionalista Vladlen Tatarsky, ucciso alcune ore prima in un attentato in un caffè di San Pietroburgo. I due erano considerati vicini, accomunati dalle aspre e ripetute critiche mosse contro i comandi militari di Mosca per gli scarsi successi nell'offensiva in Ucraina.

L'annuncio di Prigozhin è arrivato dopo che Kiev ha rivelato di aver pronto un piano in 12 punti per riprendersi la Crimea.

Al fronte le forze ucraine si preparano ad utilizzare le nuove dotazioni militari occidentali per sferrare la controffensiva di primavera e che anche le ultime indicazioni indicano come imminente. Forniture, come ad esempio i carri armati, che potrebbero servire a tenere la difesa - pur stremata - della città di Bakhmut, nonostante i proclami di vittoria dei Wagner. Secondo le forze armate di difesa, inoltre, l'esercito russo è stato costretto a ritirarsi da alcune posizioni in direzione di Donetsk, proprio dove le truppe ucraine stanno installando posizioni difensive.

Fallimenti e insuccessi delle forze di Vladimir Putin in Donbass sottolineati anche dal think tank americano Institute for the study of the war, che potrebbero preludere anche a cambiamenti ai vertici militari. «Fonti russe, ucraine e occidentali hanno osservato che l'offensiva invernale russa non è riuscita a raggiungere gli obiettivi del Cremlino di impadronirsi di tutte le regioni di Donetsk e Lugansk entro il 31 marzo» come avevano programmato, scrive nel suo ultimo report Isw, precisando quindi che «la Russia potrebbe presto effettuare una sorta di rimpasto del suo comando militare di alto livello a causa della fallita offensiva invernale» in Ucraina. L'intelligence britannica, ad esempio, ha già dato in bilico la posizione del capo di stato maggiore russo, Valerij Gerasimov.