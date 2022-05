Guerra in Ucraina, la diretta. Missili ipersonici su Odessa, un morto e 5 feriti. Kiev: «Operazioni di assalto all'acciaieria Azovstal»

Guerra in diretta: l'offensiva russa continua a concentrarsi sul sud e sull'est dell'Ucraina e in particolare su Odessa, colpita ancora ieri sera da una serie di raid missilistici con almeno un morto e cinque feriti. Colpito, fra l'altro un centro commerciale In mattinata, sempre a Odessa, un bombardamento russo aveva costretto il primo ministro Denis Shmygal e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel a cercare riparo nei rifugi. Nella notte un missile russo ha distrutto il Monastero di San Giorgio di Svyatogorsk, nell'Ucraina orientale, un eremo del 1526 dove si erano raccolti molti rifugiati.

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 7.51 - Tre missili Kinzhal - i nuovi missili ipersonici della Russia - sono stati sparati ieri sera da un aereo su un hotel nella zona di Odessa, colpito anche un centro commerciale con altri sette missili. Lo ha reso noto Sergey Bratchuk, portavoce dell'amministrazione militare regionale di Odessa citato dalla Cnn che ha geolocalizzato e verificato l'autenticità di due video che circolano sui social e mostrano danni significativi alla struttura turistica di Zatoka. Le unità russe hanno attaccato ieri la città usando sottomarini, navi e aerei. La Cnn afferma che non è chiaro perché sia stato colpito l'albergo e chi o cosa potesse ospitare.

Ore 7.28 - Le forze russe stanno conducendo «operazioni di assalto» all'acciaieria Azovstal di Mariupol, dove centinaia di combattenti ucraini continuano a resistere sotto gli attacchi. Lo ha detto il Ministero della difesa di Kiev, secondo quanto riporta la Bbc . Un consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andriushchenko, ha detto che l'esercito russo ha iniziato ad assediare la fabbrica dopo che un convoglio Onu ha lasciato la regione di Donetsk. I russi hanno cercato di far saltare un ponte usato per le evacuazioni, ha spiegato, per bloccare gli ultimi combattenti rimasti all'interno.

Ore 6.17 - Il comando operativo meridionale ucraino rende noto che sette missili russi sono stati lanciati contro Odessa la notte scorsa, provocando almeno un morto e cinque feriti. Lo riporta il Kyiv Independent. Il bombardamento ha colpito un centro commerciale.Mentre il portavoce dell'amministrazione militare della regione di Odessa,Sergey Bratchuk, ha riferito che tre missili Kinzhal, i nuovi missili ipersonici russi, hanno colpito «un obiettivo dell'infrastruttura turistica» della città, provocando almeno due feriti, riporta la Cnn.

Putin, l'ambasciatore Nelli Feroci: «Ha aperto all'Occidente, implicitamente ha escluso l'arma nucleare»

Draghi e Biden, il colloquio: più soldati italiani a Est e addio al gas di Mosca

Ore 5.45 - Nell'attesa dell'incontro previsto per oggi con il premier Mario Draghi, dedicato alle sanzioni da imporre a Putin e alla Russia e agli aiuti all'Ucraina, il presidente americano Joe Biden ha firmato una legge per velocizzare l'invio di armi a Kiev ispirata ad una misura del 1941 usata per fornire equipaggiamenti ai britannici che combattevano contro Hitler. Annunciandola nello Studio Ovale ha fatto appello al congresso per una rapida approvazione ed ha attaccato la «distruzione sfrenata» in corso in Ucraina. Poco dopo, a una raccolta di fondi, ha definito Putin un «calcolatore» dicendosi preoccupato del fatto che non trovi una via di uscita dalla guerra.