Guerra in Transnistra, legge marziale in Russia e nucleare: l'intelligence Usa svela le prossime mosse di Putin

Mentre il premier italiano Mario Draghi si appresta ad incontrare il presidente Biden, dagli Stati Uniti arriva il rapporto dell'intelligence che descrive una situazione di escalation imminente della guerra in Ucraina preoccupante. La direttrice dell'Intelligence nazionale americana, Avril Haines, in un'audizione alla Commissione della Difesa del Senato ha spiegato che «le forze di Vladimir Putin non hanno intenzione di fermarsi nel Donbass ma porteranno la guerra in Transnistria».

Inoltre «è probabile» che il presidente russo Vladimir Putin imporrà la legge marziale in Russia per continuare a portare avanti la guerra in Ucraina. Una notizia che l'Occidente si aspettava già ieri e direttamente per bocca dello zar, durante la parata del 9 maggio.

Minaccia nucleare

«Putin userà l'arma nucleare solo se si troverà di fronte ad una minaccia esistenziale», ha aggiunto la direttrice dell'Intelligence nazionale Usa, Avril Haines. Haines ha avvertito che il leader del Cremlino punta ad una guerra «lunga» in Ucraina e conta sul fatto che il sostegno degli Stati Uniti e dell'Europa a Kiev diminuirà nel tempo.

Intanto il leader nordcoreano Kim Jong-un ha inviato un messaggio di congratulazioni a Vladimir Putin in occasione della giornata della Vittoria, esprimendo la sua «ferma solidarietà» alla Russia contro le «forze ostili». Kim si è congratulato con Putin per l'anniversario e ha espresso «ferma solidarietà alla causa del popolo russo per sradicare le minacce e i ricatti politici e militari da parte di forze ostili e salvaguardare la dignità, la pace e la sicurezza del paese». Il messaggio ha anche «espresso il convincimento che i rapporti tradizionali e strategici fra i due paesi si svilupperanno costantemente in conformità con quanto richiesto dai tempi». Non è la prima volta che Pyongyang sottolinea gli stretti rapporti con Mosca dopo l'invasione russa dell'Ucraina. In febbraio, il ministero degli Esteri di Pyongyang aveva attribuito la crisi alla «politica egemonica» degli Stati Uniti.