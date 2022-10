Ucraina, guerra diretta: liberate 600 città, l'esercito russo arretra. Resistono solo i mercenari del battaglione Wagner. Elon Musk batte cassa per Starlink

Ucraina, guerra in diretta oggi 14 ottobre: Russia sempre più in difficoltà sul campo, mentre sul fronte interno non sembra più granitico il fronte pro invasione su cui Putin ha potuto contare finora.

Intanto prosegue l'avanzata delle forze armate ucraine anche nelle zone che la Russia rivendica come proprie in base al risultato del referendum che però non è stato riconosciuto valido dall'Onu e dall'Unione europea. Nel corso dell'ultimo mese, le forze armate ucraine hanno liberato più di 600 insediamenti sotto occupazione russa, 75 dei quali nella regione di Kherson. Ad annunciarlo è stato il Ministero ucraino per la reintegrazione dei territori temporanei occupatì. Circa 502 insediamenti sono stati liberati nella regione nordorientale di Kharkiv, dove il mese scorso le forze ucraine sono avanzate in profondità nelle linee russe, ha reso noto la stessa fonte, precisando poi che 43 insediamenti sono stati liberati nella regione di Donetsk e sette nella regione di Luhansk. «L'area dei territori ucraini liberati è aumentata in modo significativo», ha affermato il ministero in una dichiarazione pubblicata sul suo sito web.

Addirittura a Kherson il governato filo-Putin ha lanciato l'allarme spingendo la popolazione russofona a fuggire.

Il rapporto inglese

Mosca continua a portare avanti le operazioni offensive nel Donbass centrale, registrando progressi molto lenti. È quanto scrive l'intelligence britannica nell'ultimo rapporto sulla situazione sul campo in Ucraina divulgato oggi dal ministero della Difesa di Londra. «Negli ultimi tre giorni - vi si legge - le forze filorusse hanno compiuto progressi tattici verso il centro della città di Bakhmut, nell'oblast di Donetsk. Elementi del secondo Corpo d'armata, la milizia filorussa della regione di Luhansk, sono verosimilmente avanzati nei villaggi di Opytine e Ivangrad, a sud della città. Da luglio sono stati pochi - se non nessuno - gli insediamenti conquistati da forze regolari russe o separatiste».

«Tuttavia - prosegue - le forze guidate dalla compagnia militare privata Wagner hanno ottenuto alcuni progressi localizzati nel Donbass: e la Wagner probabilmente rimane fortemente coinvolta nei combattimenti di Bakhmut. È probabile che la Russia consideri la conquista di Bakhmut come preliminare per avanzare nell'area urbana di Kramatorsk-Sloviansk, che è il centro abitato più significativo dell'oblast di Donetsk in mano all' Ucraina. Mosca continua a portare avanti operazioni offensive nel Donbass centrale e, molto lentamente, sta facendo progressi.Tuttavia, il suo progetto operativo generale è minato dalla pressione ucraina contro i suoi fianchi settentrionale e meridionale e dalla grave carenza di munizioni e forze».