Ponte Crimea, cosa sappiamo? Danni, conseguenze e tipo di attacco: l'analisi dell'esplosione

Ponte di Kerch, almeno tre persone - secondo la commissione d'inchiesta di Mosca - sono rimaste uccise nell'esplosione di stamani sull'infrastruttura che collega la Russia alla Crimea. Ma come è stato realizzato? Quali danni sono stati fatti a questa infrastruttura così stretegica per Putin?

Ponte Crimea sullo stretto di Kerch, l'anello debole di Putin: ecco perché Kiev lo considerava un obiettivo chiave

Ponte di Kersch, cosa sappiamo

A poche ore dall'attacco è ancora difficile stabilire con certezza come siano andate le cose. Vari analisti provano a fare chiarezza. Come nel caso di un portale specializzato che in attesa delle nuove immagini satellitari, ha geolocalizzato la situazione e messo assieme i primi tasselli di cui si è a conoscenza.

I DANNI ALL'INFRASTRUTTURA

Almeno tre campate sembrano essere crollate in mare. Ci sono due serie di corsie e solo quella in entrata (verso l'Ucraina) sembra essere stata colpita. Non è ancora chiaro se l'altra sia rimasta in piedi. L'attacco che - come la stessa Kiev non ha messo in discussione - sembra avere una matrice ucraina (attraverso i servizi segreti). Un successo per le forze di Zelensky: le forniture in entrata e in uscita dalla Crimea saranno compromesse, se non interrottte. Quindi è facile pensare che i rifornimenti ai soldati russi saranno più difficili. Tuttavia, la serie di di corsie stradali rimaste in piedi - insieme alla promessa di Mosca dell'inizio immininente dei lavori di ricostruzione - fanno si che il traffico posso essere ripristinato entro un periodo di tempo relativamente breve. I danni alle sezioni del binario sono invece più difficili da determinare. I danni da calore potrebbero aver influito sulla struttura in acciaio.

LE IPOTESI SULL'ATTACCO

Stando alle prime ipotesi, fatte circolare da Mosca, la bomba sarebbe stata all'interno di un camion, anche se questo non corrisponde necessariamente all'entità del danno, rivela l'anialista. Improbabile che siano coinvolte imbarcazioni esplosive, come quella trovata a Sebastopoli il 21 settembre . In generale, questo tipo di attacchi colpisce i pilastri non il centro delle campate dei ponti. Il ponte è difeso dalla sua collazione geografica naturale, motovedette, e probabili difese aeree. In precedenza erano state dispiegate due chiatte esca radar, ma da allora queste sono state rimosse. Le analisi più approfondite chiariranno definitivamente quanto accaduto.