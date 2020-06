Madonna in strada a Londra per George Floyd, anche lei ha urlato: «No Justice no Peace»

Nonostante le stampelle, Madonna ha partecipato alla manifestazione a Londra per l'omicidio di George Floyd a Minneapolis da parte di un agente di polizia: la star, 61 anni, claudicante per una patologia all'anca, si è mostrata molto cordiale e affabile e non ha esitato a urlare No Justice No Peace insieme agli altri manifestanti del movimento Black lives matter. Nessun timore di contagio, nessuna mascherina anti coronavirus, anzi la cantante ha incoraggiato chi voleva abbracciarla: «Io ho gli anticorpi», come in effetti aveva rivelato nelle settimane scorse dopo essersi sottoposta al test.

Migliaia di persone sono scese in piazza a Londra e in altre città del paese per il secondo giorno consecutivo, per protestare contro il razzismo e contro la brutalità della polizia. Manifestanti con il volto coperto e con cartelli hanno invaso le strade circostanti l'ambasciata americana nella parte sudovest di Londra mentre immagini diffuse dai media hanno ripreso la folla diretta a Downing Street, dove si trova la residenza del primo ministro britannico. Migliaia di dimostranti si sono riversati anche nelle strade di Bristol e Manchester.

