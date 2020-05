Coronavirus, diretta: in Brasile più di 25mila morti, oltre mille in 24 ore

Più di 25mila morti legati alla pandemia di Covid-19. È il bilancio in Brasile dall'inizio dell'emergenza. Il ministero della Sanità del Paese sudamericano ha comunicato che nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 1.086 decessi, per un totale di 25.598. Rispetto a ieri, inoltre, si contano 20.599 nuovi contagi che portano a 411.821 il numero complessivo. Il Brasile è il secondo Paese al mondo, dietro gli Stati Uniti, per casi confermati di Covid-19.

Usa Sono oltre 100mila, per la precisione 100.442, le vittime negli Stati Uniti legate alla pandemia di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Lo ha riferito la Johns Hopkins University, precisando che negli Usa si contano 1.699.933 casi confermati di coronavirus.

Coronavirus, diretta: in Usa oltre 100.000 morti. La Francia vieta il trattamento con idroclorochina



Cina Nessun caso di trasmissione del Covid-19 a livello locale, ma due casi 'importatì dall'estero. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie cinesi comunicando i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Nel suo bollettino giornaliero la Commissione sanitaria nazionale cinese ha precisato che uno dei casi è stato scoperto a Shanghai, l'altro a Fujian. Rispetto a ieri non si sono registrate vittime legate alla pandemia.

