Anita Atkinson colleziona cimeli reali per 45 anni, ora valgono 200mila sterline: «Mi sento vuota senza la regina»

Ha passato la vita a collezionare cimeli della famiglia reale, oggi a 64 anni quella raccolta vale 200mila sterline. La donna proprietaria di questa collezione così prezionsa si chiama Anita Atkinson e oggi ha 64 anni. Anita vive a Crook, nella contea di Durham, e ha dedicato gli ultimi 45 anni della sua vita alla raccolta di ricordi della famiglia reale indicando «Sua Maestà» come il modello a cui si è sempre ispirata.

La collezione

La 64enne ha raccolto 12.777 cimeli reali, di cui 5.000 riguardanti la regina Elisabetta. Uno dei beni più preziosi per Anita è un tovagliolo incorniciato, utilizzato dal nuovo re Carlo III durante un viaggio aereo. La donna dal 2001 detiene il record mondiale per la collezione, a tema "Royal Family", più grande. Afferma malinconica: «Mi sento vuota, non so cosa farò ora che la regina non c'è più».

La seguace numero uno della famiglia reale ricorda persino il giorno in cui, ricoverata per partorire il suo primo figlio, si fece portare dai parenti una valigia piena dei cimeli più preziosi da tenere vicino. Ha detto: «Ho portato con me mezza casa in ospedale, compresi i miei libri, non potevo sopportare l'idea di non guardare il matrimonio reale di Carlo e Diana nel 1981 sena i miei preziosi oggetti».

