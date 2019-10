Roberto Cavalli ricoverato, la foto in ospedale con l'ex coniglietta Sandra: «Fortunato ad averla»

«Sono all'ospedale di Milano, niente di male, ma sono comunque nervoso, sono solo molto fortunato ad avere vicino a me la mia adorabile Sandra e i miei angeli Cristiana e Rachele. Ora mi aspetto molte belle parole da tutte le persone che mi amano in tutto il mondo e ho dimenticato di inviare milioni di baci a tutti i miei più cari amici, questa è la mia più grande ricchezza». È quanto ha scritto ieri in un post sulla sua pagina Facebook lo stilista Roberto Cavalli, classe 1940, per informare i suoi amici del suo stato di salute e del ricovero.

Nella foto postata, Cavalli mostra in primo piano di avere un tubo medicale nelle narici. Si stringe a lui la giovane fidanzata, Sandra Nilsson, ex coniglietta di Playboy, che fa coppia fissa con lo stilista fiorentino da qualche anno. Cristiana e Rachele sono le figlie di Cavalli.

