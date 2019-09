Roberto Cavalli, il genero dello stilista trovato morto in auto a Latina

Ultimo aggiornamento: 17:45

Identificato il cadavere dell'uomo trovato questa mattina deceduto nella sua auto a Latina , in via Sabaudia. Si tratta di Francesco Agostinelli, 47 anni, originario di Cori (Latina) dove il papà gestisce un noto ristorante ma residente a Firenze , dove ha sposato la figlia dello stilista Roberto Cavalli . Si trovava nel capoluogo pontino, dove faceva rientro per salutare i familiari e controllare la situazione nella sua abitazione che si trova al civico 35 di via Sabaudia, e da ieri sera non dava sue notizie.A dare l'allarme stamattina alcuni condomini che hanno chiamato i soccorsi, è intervenuta l'ambulanza del 118 quindi i carabinieri. Il personale sanitario non ha potuto fare nulla se non constatare il decesso. Con il passare delle ore è andata facendosi strada l'ipotesi di un malore. L'uomo ha perso sangue dal naso, l'auto era a soqquadro ma gli investigatori ritengono che stesse cercando dei medicinali. Restano aperte anche altre possibilità, la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale "Santa Maria Goretti" e si attende che venga svolta l'autopsia disposta dal magistrato.