Roma, uomo di 32 anni gambizzato in strada a Ponte di Nona, l'allarme dei residenti: indaga la polizia

Spari nella notte tra il 12 e il 13 settembre nel quartiere di Ponte di Nona, periferia est della Capitale. La vittima è un uomo di 32 anni, colpito in strada alla gamba con un colpo d'arma da fuoco: a lanciare l'allarme sono stati i residenti, che al rumore degli spari hanno allertato il 112. Le volanti della polizia sono giunte in via Alberto Luthuli insieme al personale sanitario del 118, che ha soccorso il 32 enne trasportandolo al policlinico Casilino, dove è al momento ricoverato con una lesione al polpaccio sinistro, grave ma non in pericolo di vita.

Gli investigatori hanno già provveduto ad interrogarlo ma non è stato in grado di fornire alcun elemento utile alle indagini, attualmente in corso tramite gli accertamenti svolti nella zona di Villaggio Falcone-Centro Serena svolta dalla polizia scientifica e dagli agenti del VI distretto Casilino di Roma, che per il momento non escludono alcuna ipotesi.