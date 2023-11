Accademia Costume & Moda collabora con la maison Valentino: il progetto di design sostenibile punta sugli stilisti del futuro

I talenti di Accademia Costume & Moda hanno stoffa da vendere (e cucire). Lo dimostra la straordinaria iniziativa realizzata in collaborazione con Valentino e Project Officina Creativa , eccellenza manifatturiera italiana specializzata nella produzione di capi in denim e sportswear. L’obiettivo? Instaurare un legame diretto tra le realtà aziendali e gli studenti senza dimenticare l’importanza dell’inserimento nel mondo del lavoro al termine del percorso scolastico.

Tommaso La Sala, Alessio Mussati, Alice Rotoni, Giorgio Natti Rainieri e Martina Pileri sono i giovani selezionati per il progetto speciale: scelti fra più di 50 allievi iscritti al terzo anno del diploma accademico di primo livello in "Costume e Moda", si sono messi alla prova ideando e confezionando un outfit uomo-donna ciascuno. Seguendo l’ispirazione della celebre maison de Couture capitolina, grazie alla supervisione della direzione stilistica capitanata da Pierpaolo Piccioli, e usando i tessuti jeans messi a disposizione da Project, con il supporto del team tecnico hanno dato libero sfogo alla loro creatività.

Meticolosa ricerca sartoriale, competenze modellistiche, reinterpretazione e sperimentazione materica hanno guidato i cinque finalisti nello sviluppo progettuale degli originali look. Coordinati da Santo Costanzo, direttore del dipartimento fashion di ACM, i designer in erba hanno presentato sofisticate lavorazioni artigianali come le 96 rose e i 900 petali cuciti rigorosamente a mano, l’hand lay-up o laminazione manuale delle texture, che consiste nel posizionamento in sequenza di materiali ed elementi compositi evitando il ricorso agli automatismi industriali, e la “decolorazione a riserva”, processo sostenibile che utilizza foglie di fichi d’india.