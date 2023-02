"L'Italia è di Moda", il made in Italy vola a Seoul con la mostra curata da Stefano Dominella

Lo stile italiano ambasciatore del bello e ben fatto nel mondo. Sono trascorsi 72 anni da quando, il 12 febbraio del 1951, l’imprenditorie Giovanni Battista Giorgini organizzò nella sua dimora di Villa Torrigiani, a Firenze, il celebre “ First Italian High Fashion Show ”, défilé svoltosi davanti a sei compratori americani e che avrebbe battezzato il “ made in Italy ” rendendolo simbolo internazionale di sapienza artigiana e qualità manifatturiera. Le suggestive atmosfere della Dolce Vita, gli abiti da sogno delle dive della Hollywood sul Tevere e l’estro contemporaneo degli stilisti nostrani rivivono nella mostra “ L’Italia è di Moda ” che, ideata e curata dal presidente della sezione Moda e Design di Unindustria Lazio, Stefano Dominella, inaugura oggi a Seoul , in Corea del Sud, nelle sale di High Street Italia sotto l’egida di Ice Agenzia (Italian Trade & Investment Agency), dell’Ambasciata Italiana a Seoul e di Unindustria (Unione degli Industriali e delle Imprese del Lazio).



Un viaggio nella storia della moda italiana



Il percorso espositivo, visitabile sino al 12 febbraio , celebra l’estro dei grandi maestri dell’Haute Couture e del prêt à porter: dall’eleganza essenziale degli anni ‘50 all’anticonformismo dei “Fabulous Sixties”, passando per i rivoluzionari ‘70 fino al fenomeno generazionale progressista dei cosiddetti “giovani in carriera” degli ‘80. Tradizione e tecnologia, business ed economia in un’expo che accende i riflettori sul concetto di internazionalizzazione caro a Dominella nei suoi progetti espositivi. «La nostra visione stilistica è da sempre apprezzata all’estero. Molti hanno tentato, invano, di ispirarsi all’alto artigianato del Bel Paese che ci rende orgogliosi delle nostre produzioni. Buyer mondiali, stampa e addetti ai lavori conoscono bene le peculiarità degli impareggiabili manufatti che attualmente, nonostante la guerra in Ucraina e gli ultimi scampoli di pandemia, provano ad affermarsi oltre i confini nazionali, soprattutto attraverso il talento dei giovani che meritano di essere supportati e valorizzati», spiega il curatore che di idee, per esaltare le doti e le capacità degli emergenti, ne ha da vendere.



Le maison e i designer in esposizione



«Nell’immaginaria promenade coreana, oltre 50 capi inediti, provenienti da prestigiosi archivi e da collezioni attuali confezionate con lavorazioni che hanno scritto le più importanti pagine della storia moderna. Plissettature, ricami, nervature millimetriche, tessuti dipinti a mano e tante altre tecniche sono protagoniste indiscusse», aggiunge il presidente onorario della famosa maison capitolina Gattinoni . La mitica giacca black and white di Giorgio Armani lascia il passo al bianco di Walter Albini , il classico paltò di Max Mara è esposto accanto all’ironica creazione di Franco Moschino dedicata al latte, che sull’ampia gonna riproduce in bianco e nero una mucca. Poi, l’abito stampato di Emilio Pucci , i look indossati dalle attrici hollywoodiane Lana Turner e Kim Novak, in un trionfo di georgette e raso duchesse, i costumi cinematografici vestiti dalle star Audrey Hepburn e Anita Ekberg, i tubini neri del Premio Oscar Anna Magnani custoditi dallo storico atelier Gattinoni . E, ancora, le fantasie Paisley di Etro , le stampe multicolor del genio Gianni Versace , il mitico rosso dei long dress griffati Valentino Garavani , i virtuosismi dell’indimenticato "architetto delle forme" Gianfranco Ferré . C'è l’universo colorato della famiglia Missoni , non mancano le paillettes iridescenti firmate Enrico Coveri e l’avanguardia sperimentale di Miuccia Prada .



La valorizzazione dei nuovi talenti all’estero