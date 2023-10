Kevin Spacey ricoverato d'urgenza per un possibile infarto. «Persa sensibilità al braccio». Poi le cure e le dimissioni

Kevin Spacey nelle scorse ore è stato trasportato d'urgenza in ospedale per un possibile infarto dopo essere rimasto «insensibile a un braccio» al Festival internazionale del cinema di Tashkent. La star di House of Cards, 64 anni, è stata sottoposta a una risonanza magnetica in un ospedale in Uzbekistan, ha riferito il Sun. Dopo i controlli medici, sono arrivate le dichiarazioni di una fonte vicina all'attore: «È stato portato in un centro medico per problemi di salute. È stato curato professionalmente dai medici e si è scoperto che non aveva problemi al cuore».

Spacey: «Ho pensato a quanto sia fragile la vita»

La star di Superman Returns è apparsa sul palco del festival più tardi quella sera e ha detto al pubblico che la sua salute era «normale». Spacey ha detto: «In quei momenti ho pensato a quanto sia fragile la vita per tutti noi».

La star, che ha vinto l'Oscar per i suoi ruoli in "I soliti sospetti" e "American Beauty", ha tenuto un discorso alla cerimonia di chiusura del festival lunedì.