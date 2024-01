Gigi Riva ricoverato in ospedale a Cagliari

Gigi Riva è stato colto da un malore due giorni fa mentre si trovava in casa sua a Cagliari. L'ex calciatore, 79 anni, è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato immediatamente stabilizzato. Grande spavento per i familiari, ma le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione. Le immagini dell'ospedale in cui è ricoverato.