Mary Quant, morta la mamma della minigonna. La stilista britannica che rivoluzionò la moda aveva 93 anni

È morta a 93 anni la stilista britannica Mary Quant, nota soprattutto per essere stata la «mamma della minigonna».

Addio a Mary Quant

In un comunicato diffuso dalla famiglia si legge che si è spenta serenamente questa mattina nella sua casa del Surrey. Grazie a Quant nella seconda metà del '900 l'indumento femminile si diffuse in tutto il mondo.

Chi era

La famiglia la ricordando come "una delle stiliste più note a livello internazionale del 20esimo secolo e un'eccezionale innovatrice". "Aprì il suo primo negozio Bazaar in Kings Road nel 1955 e con il suo talento lungimirante e creativo ha rapidamente fornito un contributo unico alla moda britannica", ha aggiunto la famiglia. "È impossibile sopravvalutare il contributo di Quant alla moda - ha commentato il Victoria & Albert Museum -. Ha rappresentato la gioiosa libertà della moda degli anni '60 e ha creato un nuovo modello per le giovani donne".