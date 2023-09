Ancora Gucci, Ancora Moda, Ancora Milano: oggi l'esordio di Sabato De Sarno alla guida della maison fiorentina

Ancora Gucci, Ancora moda, Ancora arte, Ancora Milano.

È «Ancora» la parola chiave scelta da Sabato De Sarno per il suo debutto come direttore creativo di Gucci. Una parola che è diventata uno slogan, apparsa sui tram e sui palazzi milanesi in questi giorni di Fashion Week. Una parola che rappresenta anche il primo numero di «Gucci Prospettive», il libro che di collezione in collezione anticiperà le sfilate. Un libro che è molto più di un volume di foto e parole, ma che è una vera e propria «lettera d'amore per Milano». Milano, ancora Milano, dove oggi (ri)nascerà ancora una volta Gucci. Il Gucci di Sabato De Sarno.