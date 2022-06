Zannetti, i 40 anni della maison romana nel segno della personalizzazione

Uno degli errori più comuni che si possa fare parlando di Alta Orologeria è il ricondurla esclusivamente alla Svizzera e a un pugno di marche dall’indubbia notorietà. In realtà produttori di alto livello,sia pure a volte con numeri piccoli, si trovano anche al di fuori del suolo elvetico: Zannetti è uno di questi. L’azienda, ancora guidato dal fondatore Riccardo Zannetti, è storicamente basata nel centro di Roma, in via di Monte d’Oro, ma per la sua produzione si avvale di maestri d’arte che operano in tutta Italia.

Tanti i mestieri che rendono ogni singolo orologio un pezzo unico, dagli orologiai agli incastonatori, poi incisori, smaltatori, orafi, mosaicisti, micro - pittori. Il 2022 è un anno importante per la marca: «Abbiamo iniziato a produrre i primi pezzi, praticamente tutti fatti a mano – dice Riccardo Zannetti – a partire dal 1982. Parallelamente realizzavo dei disegni per alcune importanti marche di orologeria. Alla fine degli anni ’80 al Salone di Basilea abbiamo fatto il salto e iniziato a lavorare solamente per noi». Una visione fuori degli stereotipi: «Il nostro primo modello ad essere entrato in produzione, ma anche ad averci regalato notorietà, è stato l’Impero negli anni ’80. Sempre in quel periodo alcune nostre clienti ricordano il Rana scrigno, un orologio gioiello esclusivamente femminile, come pure il Dafne.