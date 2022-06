Chopard, il L.U.C Full Strike, un prodigio di cristallo

In occasione del 25esimo anniversario della sua collezione L.U.C, Chopard ha realizzato un segnatempo trasparente e senza pari che, per la seconda volta in cinque anni, rivoluziona il concetto stesso di ripetizione minuti. Oltre ai timbri del calibro certificato Cronometro L.U.C 08.01 - L, l’intera cassa, la corona e il quadrante di questo nuovo modello L.U.C Full Strike sono ricavati da blocchi di zaffiro: il risultato è una cassa da 42,5 mm di diametro con una trasparenza totale che offre una vista a 360 gradi sul movimento. L’insieme di questo piccolo prodigio della meccanica è certificato dal Punzone di Ginevra, una prima assoluta per un segnatempo non in metallo.

Approvata dai fratelli Renaud e Gautier Capuçon, musicisti virtuosi, la ricchezza acustica di questo orologio raggiunge un livello di qualità eccezionale. Oltre alle prodezze estetiche, la scelta dello zaffiro si giustifica per via delle sue proprietà tecniche: questo materiale derivato dalla sinterizzazione del corindone è uno dei più resistenti alle scalfitture e presenta una durezza stimata a 9 sulla scala di Mohs, ossia pari a quella del diamante. Inoltre, se da un lato la realizzazione di una cassa in zaffiro presenta notevoli difficoltà di lavorazione, il vantaggio è la sua inalterabilità nel tempo.