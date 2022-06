Due edizioni in oro per il mini Trésor di Omega

Quando nel 1949 il nome Trésor apparve per la prima volta tra le collezioni di Omega, apparve evidente l’allusione al tesoro custodito all’interno dell’orologio stesso: il leggendario calibro 30 millimetri. Il movimento divenne sinonimo di precisione e di un design semplice e logico che oltretutto consentiva a Omega di dotare l’orologio con una cassa in oro particolarmente sottile. Nel 2017 i designer della casa di Bienne hanno rivisitano il look, creando delle linee affusolate perfette per il Trésor del XXI secolo e dando vita a una sorprendente collezione caratterizzata da uno stile classico ma con un tocco di modernità.

I CINTURINI

Quest’anno il design del Trésor torna alla ribalta seguendo nuove geometrie, ma soprattutto con modelli decisamente piccoli: con un diametro di soli 26 mm, si caratterizzano anche per i cinturini con motivi ispirati a un classico tessuto della tradizione francese. La nuova collezione comprende due edizioni in oro Moonshine a diciotto carati: un modello per i puristi con cassa, cinturino, lancette delle ore e persino il quadrante con i motivi effetto seta, nell’esclusiva lega preziosa di Omega. Un altro modello invece presenta un quadrante a contrasto in smalto Grand Feu color bianco con numeri romani anneriti. Un tocco di tradizione francese è quella che arriva per la gamma di eleganti cinturini Toile de Jouy. Di loro sorprende lo stile anticonvenzionale, con motivi fantasia, ispirato a un classico tessuto stampato, nato in una località a sud - est di Versailles nel XVIII secolo. In definita delle nuove proposte tutte destinate al pubblico femminile, che fanno da contrappeso all’enorme successo di pubblico e di vendite che le nuove collezioni dello Speedmaster, anche le più preziose e rare, stanno ottenendo in tutto il mondo.