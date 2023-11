Swarovski, il dono di Natale è una luminosità intensa

Swarovski si illumina di meraviglia. Il brand esalta il potere dei cristalli donando magia alla donna che li indossa e per il Natale aumenta la forza della luce con le collezioni racchiuse nella proposta Celebrate the Wonder of Crystals. Tante famiglie di gioielli, dal bracciale, agli orecchini, alle collane, agli anelli, per celebrare appunto la gioia del sentirsi belle e luminose. Mai come nelle festività c’è voglia di un pizzico di stravaganza ma anche voglia di essere ammirate. Ecco perché il marchio fondato nel 1895 in Austria punta sulla esaltazione di tagli misti e pietre sfaccettate, ciascuna realizzata per sprigionarne la massima intensità.

LE FORME

Tra una moltitudine di colori e forme distintive, Swarovski ha capito il potere dei cristalli per amplificare l’espressione di sé e offrire a tutte la propria luce. Tante le famiglie di gioielli. C’è Luna, energia e seduzione con la sua forma a mezzaluna racchiusa in una serie di gioielli provocanti. Mesmera nel segno dell’opulenza, con monili scintillanti come polvere di stelle. Gema, ovvero una costellazione di cristalli, raggruppati insieme in radiose tonalità di blu e bianco. Matrix che regala una infinita fila di cristalli trasparenti e colorati, scia luminosa per le festività.

Hyperbola è nel segno della complessità: metalli lucenti e spirali di pietre verdi e bianche. Questa pioggia di bellezza è raccontata per immagini nella campagna natalizia fotografata da Steven Maisel, tra i più famosi interpreti della moda. Donne misteriose, ammalianti, mai scontate. La campagna è ideata dal direttore creativo Giovanna Engelbert e resa ancora più stupefacente dalla truccatrice Pat McGrath.

Intitolata Celebrate Wonder è una serie di ritratti unici di Meisel: cinque donne ovvero cinque modi di indossare e interpretare la festa scegliendo chi essere a seconda della propria personalità. «La nostra campagna è una celebrazione della creatività e del potere trasformativo del cristallo, mentre cinque donne dall’aspetto e personalità distinto si fondono nei gioielli che indossano», spiega il direttore creativo.

La donna che impersona Blue Gema indossa gioielli blu e trasparenti che brillano di una luce onirica; Mesmera Stardust è una regina della notte; Matrix Supernova ha la bellezza magnetica dei cristalli trasparenti; Punk Luna assorbe l’energia mistica della luna; e Nebulosa Iperbole emana energia con cristalli verdi. «Meisel ha creato le immagini in un modo molto sofisticato ed elegante e i nostri personaggi sono forti, potenti e totalmente glamour», racconta Engelbert. «Pat McGrath per molte ore di prove trucco per creare i personaggi, utilizzando nel trucco le stesse pietre delle collezioni di gioielli. Ciò che è riuscito a ottenere è straordinario: è come haute couture per il viso».



LA CASA

E siccome il Natale è il momento del dono, non possono mancare le scintillanti idee home décor di Swarovski. Il marchio infatti realizza anche preziose linee casa. Tra le proposte di Natale 2023 spiccano gli ornamenti, da più di trent’anni oggetti da collezione. I design a stella si ispirano all’armonia tra natura e scienza, in forma classica o 3D, e i decor spaziano da forme a pan di zenzero e caramelle a strisce fino a schiaccianoci ed elfo gioioso. Le collezioni includono un angelo in volo e tre stelle che catturano la luce. Sono tornati anche i personaggi Swarovski, come la versione verde brillante della mucca Mo e gli orsetti Kris, che celebrano il loro trentesimo anno con una caramella a strisce.